Shakira: Na další těhotenství nemám čas, chtěla bych ale devět dětí

"Kdybych neměla tolik hudebních projektů, byla bych už zase těhotná. Ráda bych měla s Gerardem osm nebo devět dětí, vlastní fotbalový tým," řekla Shakira pro magazín Latina.

Kromě nahrávání hudby se zpěvačka snaží pomáhat mladým talentům a je porotkyní v pěvecké soutěži The Voice. Rodina a syn Milan jsou ale pro ni na prvním místě. Díky dítěti se změnil také její pohled na svět.

"Dříve jsem byla zvyklá kroužit kolem nějakého nápadu, ale od té doby, co se narodil, na to nemám čas, musím spěchat domů, takže mi pomohl soustředit se. Když máte dítě, když cítíte jeho lásku, vnímáte svět s mírem. Chcete všem říkat jen dobré zprávy a sdílet se všemi to, jak se cítíte šťastní," prohlásila kolumbijská rodačka, která nedávno společně s Rihannou natočila dráždivé video (více zde).