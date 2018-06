Shakespeare byl Ital, tvrdí profesor Iuvara

Iuvara (71) vysvětlil, že "velký Will" se narodil v roce 1564 v italské Messině pod jménem Michelangelo Florio Crollalanza. Později uprchl do Londýna před inkvizicí a v Anglii podle profesora jen přeložil své jméno do angličtiny. Crollalanza literárně znamená "chvějící se kopí", tedy jako anglické "shakespeare". Svou argumentací popsal 300 stran.

V průběhu let spekulovalo téměř 100 osob o jméně, díle a národnosti Shakespeara. "Zdá se, že Shakespeare se stal pro učence, akademiky a další různé odborníky určitými Himálajemi, které každý touží vylézt, aby tam umístil svou vlaječku," napsal francouzský deník Le Figaro.

Britové označili v průzkumech na konci loňského roku proslulého autora divadelních her Shakespeara za nejvýznamnějšího rodáka britských ostrovů všech dob.