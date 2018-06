Seznamte se: novou americkou SuperStar je David Cook

Cook překvapivě vyhrál rozdílem 12 milionů hlasů z celkového počtu 97,5 milionu, které američtí diváci zaslali.

VIDEO: Finále americké SuperStar

Jeden z porotců soutěže Simon Cowell řekl Cookovi, že mu vítězství nad Archuletem zajistil především výběr písní. Mimo jiné totiž zpíval píseň od kapely U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For a skladbu The World I Know od Collective Soul.



David Archulet byl velký favorit, nakonec ale nevyhrál.

V průběhu soutěže byli fanoušci sedmnáctiletého Archuleta zvyklí poslouchat chválu na svého favorita od porotců a očekávali tak, že se Archulet stane dosud nejmladším vítězem soutěže.

VIDEO: Finálová píseň Davida Cooka

Finální večer byl plný hvězd, dostavil se například kanadský rocker Bryan Adams, který vystoupil se šesti nejlepšími mužskými zpěváky. Dalším z hostů byl Gerge Michael, který předvedl show, při které zazpíval směs hitů po všech 12 finalistech Amerického Idolu.



Finále americké SuperStar okořenil George Michael.

Vítěz soutěže Cook řekl, že zůstává nohama na zemi i navzdory tomu, že celou show vyhrál a získal tak šanci natočit své vlastní CD. "Do Idolu jsem šel bez jakéhokoliv očekávání a stejně tak ze soutěže i odcházím. Soutěž je pro mě pouze odrazovým můstkem," řekl vítěz.

VIDEO: David Archulet

Archuletovi fandové tvrdí, že teenager z Utahu "byl stejně nejlepší a nezáleží na tom, že nevyhrál", a přiznali, že jeho neočekávaná prohra byla "jako rána do břicha".