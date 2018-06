Seznamte mě, prosím

Jaké jsou nové trendy v hledání životních partnerů?Seznamovací agentury. Pro někoho nejjednodušší způsob, jak najít toho pravého nebo tu pravou. Pro jiného naopak cosi jako poslední šance. Zprostředkování seznámení je však byznys jako cokoliv jiného. Nabídka je převeliká a v posledních letech stále pestřejší. Je v České republice tento způsob seznámení oblíben? Jaké jsou nové trendy?Hitem jsou takzvané videoseznamky, seznamovací výlety a vyhledávání partnerů v zahraničí. Posledně jmenovaná služba je však výhradně pro dámy. Češky jsou totiž v cizině velmi žádanými partnerkami. Podobně jako Polky, Rusky, Asiatky. Češky jsou vyhledávané, ale cizinci mívají poněkud přehnané požadavky. Padesátníci požadují najít ženy mezi dvaceti až pětadvaceti lety, zpravidla půvabné blondýnky, říká psycholožka Jarmila Boudová, majitelka seznamky Exclusive. Její kancelář nabízí například vyhledávání partnerů ve Spojených státech. Zájem Američanů o seznámení s ženami z Čech, Moravy a Slezska je podle ní větší, než kolik partnerek tady na ně skutečně čeká. Jsme malá země. Svoboda a otevření hranic sehrály svou roli. Lidé začali cestovat, a tak se víc seznamují s cizinci sami," vysvětluje. Domácí firmy, které se specializovaly na vývoz" nevěst do zahraničí, prosperovaly především po roce 1990. Dnes zaznamenávají menší zájem ze strany českých slečen. Přesto zůstávají žádanou specialitou některých seznamovacích agentur takzvané výlety za německými ženichy. Pokud se klientka zaregistruje u některé z agentur, její pracovníci jí oznámí termín výletu. Koná se zpravidla jednou za měsíc, obvykle někde v západních Čechách blízko hranice s Německem. Autobus pak přiveze zájemkyně do restaurace či hotelu, kde má firma zamluvený sál. Dalším autobusem přicestují pánové z Německa. Prostě hrůza. Něco jako taneční," popisuje svou zkušenost šestadvacetiletá dívka z vesnice na Karvinsku. Nepřeje si zveřejnit své jméno, protože má obavy, že by se jí známí smáli. Doma mě pořád tlačí, abych si někoho našla. Umím dobře německy, tak jsem si říkala, že to zkusím. Chtěla bych si najít cizince, protože jsou galantnější. Ne kvůli penězům, spíš nechci skončit navždy tady na vesnici," vysvětluje, proč cestovala do motelu Parkhotel u Sokolova. Seděly jsme trapně u stolů. Pak konferenciérka nabádala muže, aby nás vyzvali k tanci. Vůbec se jim nechtělo. Pořád pili pivo. Ten, který pro mě přišel, vůbec nevěděl, co si se mnou povídat. Některé ženy mi připadaly spíš jako prostitutky," vypráví. S nikým se neseznámila. Jak vypadají databáze běžné seznamovací agentury? Zajímavou zkušenost má Oto Kronrád, který vede spolu s manželským poradcem Miroslavem Plzákem seznamovací agenturu Grand. Zájem se seznámit podle něj projevují častěji muži. To, že nezadaných a vdavekchtivých žen je víc než mužů, je zřejmě mýtus. Mezi našimi klienty je méně žen. Mužů se sice rodí méně, ale těch vhodných k seznámení je víc než svobodných dívek. Ženy se totiž častěji vdávají do ciziny. Nemálo se jich živí jako prostitutky. Nezanedbatelné procento mladých žen také chodí s ženatými muži. Když se to sečte a porovná, volní muži toužící po seznámení jsou v přesile," tvrdí. Internet je pro seznámeníchtivé doslova rájem. Stačí zadat do vyhledávače seznamovací kancelář" a získáte přehled o zhruba třiceti firmách nabízejících seznámení klasickým způsobem. To znamená: osobní návštěva, poplatek, zahrnutí vašich údajů a fotografie do databáze. Záleží jen na klientovi, kolik diskrétnosti žádá. Jestli dá svůj telefon či adresu k dispozici, nebo naopak požaduje nabídku vhodných protějšků a chce je kontaktovat sám. Seznamování je však možno začít, aniž by se člověk zvedl od počítače. Některé společnosti mají klienty seřazené přímo do kategorií. Stačí kliknout na příslušnou kolonku podle toho, jestli si chcete popovídat, jít na zkušební rande, zda jde o hledání vážného vztahu nebo sexu. Donedávna bylo nejdůležitější dát seznamovací agentuře k dispozici fotografii, na které zájemce o partnera vypadá co nejlépe. Prostě, aby se líbil, líbila. Fotka však může pořádně klamat. Videozáznam už méně. A tak si zájemce o seznámení může nechat možné protějšky přehrát na videu. Odborníci ze seriózních a zavedených seznamovacích kanceláří varují před prozrazením důvěrných údajů o sobě úplně cizímu člověku. Ten u druhého počítače může být stejně tak osamělý džentlmen jako třeba bytový zloděj. Víc důvěry také vzbuzují seznamovací agentury, které klientovi nabídnou osobní schůzku ve svém sídle.