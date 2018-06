Seznamky se po útocích těší zvýšenému zájmu

"Samozřejmě, že dochází k nárůstu ve využívání seznamovacích služeb," říká populární psycholožka Joyce Brothersová vystupující v televizi a píšící do novin. "V dobách strachu nechtějí být lidé sami. Existuje lidská potřeba najít si partnera."

Společnost It's Just Lunch! má 35 poboček po celých Spojených státech a seznamuje zájemce tradičním způsobem - vhodné kandidáty vybírá na základě osobního pohovoru a intuice spíše než s pomocí počítače. Nadějné páry se poté sejdou u oběda. Tento týden uspořádala firma jen v New Yorku 200 až 300 schůzek ve srovnání s dřívějším průměrem 150 obědů týdně.

"Většinou slýcháme to samé, a sice, že v době tragédie mají lidé sklony přehodnotit své životy," potvrzuje viceprezidentka společnosti Nancy Kirschová.

Internetová seznamka uDate.com zaznamenala v posledních týdnech 15 až 20 procentní nárůst návštěvnosti svých stránek. "Připisujeme to obavám lidí, a toto je jediný způsob komunikace pro mnohé z nich," tvrdí výkonný ředitel firmy Mel Morris. Zájem o služby prý bezprostředně po útoku poklesl asi o deset až 15 procent, ale pak opět vzrostl.

"Je těžké vyvodit z toho závěry, možná, že lidé chtějí trávit více času doma a setkávat se s novými lidmi. Asi si chtějí také povídat o něčem, o čem je jim nepříjemné mluvit tváří v tvář," přemýšlí Morris.

Další online seznamka Match.com nemá k dispozici číselné údaje, ale přesto se i tyto stránky těší zvýšenému zájmu uživatelů hledajících lásku. "Kamarádka mi řekla, že využívala naše služby a povídala si s několika chlapci, ale potom přestala. Po útocích se k tomu opět vrátila," uvedla mluvčí firmy Trish McDermottová.

Podle Brothersové však touha po něčí blízkosti nekončí jen u večeře nebo v kině. "Kdykoliv dojde k podobné tragédii jako například hurikán, výbuch sopky nebo pád letadla a lidé vědí, že jsou fyzicky v bezpečí, první naléhavá potřeba je zpárovat se. Je to naše genetické dědictví," vysvětluje psycholožka. To je podle ní také důvod, proč se devět měsíců po katastrofě zpravidla rodí více dětí.

Někteří lidé na druhé straně zachovávají opatrnost. V Condomanii, specializovaném obchodě v Greenwich Village, který byl otevřen čtyři dny po útocích, je rušno. Podle manažerky Giny Keltzové se daří také internetovému obchodu. "Zdá se, že mnoho lidí kupuje kondomy, když se dějí podobné věci," uvádí Keltzová v narážce na atentáty v USA.