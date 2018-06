Seznamka: první, nebo poslední šance?

"Tak, přátelé, prosím, aby bylo jasno. Je mi sice už skoro sedmdesát, ale nechci žádnýho dědka, sdělila nám rázně klientka, ještě než se stačila posadit. "Chci cestovat, jezdit na hory, chodit do divadla a do kina, potřebuji nějakýho pořádnýho chlapa. A taky aby měl něco v hlavě. Víte, můj muž byl středoškolský profesor a já jsem si zvykla za těch čtyřicet let, co jsme byli spolu, na určitou úroveň, pokračovala hezká, štíhlá důchodkyně s pečlivě vyvedeným makeupem, decentně odbarvenými vlasy a slušivým kostýmkem... Prognóza doktora Plzáka, podle které během několika let bude zprostředkovaného seznámení využívat až padesát procent lidí, se začíná pomalu naplňovat. Přirozených příležitostí k seznámení ubývá a při hektickém životním stylu s důrazem na pracovní kariéru a hmotné zajištění často nezbývá čas ani síla k hledání partnera. Klasická korza patří spíš minulému století. Z kaváren a vináren, kam dříve chodili lidé středního a vyššího věku, jsou herny a diskotéky pro dorostence. Málokdo si uvědomí, jak významnou možností k navazování kontaktů byly třeba nedělní návštěvy kostela, kde se scházela celá vesnice. Když jsem zakládal seznamovací agenturu, předpokládal jsem, že drtivou většinu klientely budou tvořit mladí, kteří chtějí založit rodinu. Mýlil jsem se. Větší procento tvoří lidé středního a vyššího věkového spektra. Už odrostli věku diskoték a rockových klubů, a pokud vyčerpají možnosti, které jim skýtá zaměstnání či okruh přátel a jejich přátel, šance na navázání partnerského vztahu přirozeným způsobem výrazně klesá. Přitom prostřednictvím služby počítačového výběru partnera, dovolených pro nezadané i tanečních večerů v našem novém "single klubu nevznikají o nic více či méně hodnotné partnerské vztahy než při seznámení klasickém. Před deseti lety se klient za využití našich služeb ještě trochu styděl a návštěvu by zapřel i nejlepšímu kamarádovi. Včera mi při odnášení počítačové sestavy s několika desítkami partnerských tipů a fotografií jeden mladý inženýr řekl: "Tohle až ukážu těm našim několika svobodným a rozvedeným chlapům ve firmě, budete je tady zítra mít. Seznamovací kancelář už dávno není jen útočištěm pro ty, kteří se seznamovat neumějí. Není poslední šancí, ale stále častěji bývá využívána jako šance první.