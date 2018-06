Sexy život Asterové v ohrožení! Ztrácí hlas

Aby neohrozila představení, ve kterém hraje s kolegyněmi Dášou Bláhovou a Míšou Sajlerovou, musela si nechat píchnout kodeinovou injekci. Představení, kterému přihlíželi její rodiče i obě děti, Anička a Adam, odehrála sice bravurně, ale silou vůle.

"Nastydla jsem díky klimatizaci v letadle při návratu z dovolené v Egyptě a od té doby se toho nemůžu zbavit. Chtělo by to vyležet, ale to nejde, protože denně vysílám v rádiu Frekvence 1. Dáša Bláhová mi radila, ať vysílám z postele, což by bylo fajn, ale nejde to," směje se Asterová.

Už kvůli rozhlasovému pořadu Sexy život by se měla dát rychle dohromady. Je momentálně jedním z jejích hlavních zdrojů obživy a bez hlasu se v něm pochopitelně neobejde. Obejít se bohužel musí bez role ztřeštěné manažerky v chystaném sitcomu, na kterou se těšila, ale která nakonec nevyšla, a také bez partnera. "Ještě tomu něco chybí, ale to nebude asi nikdy," komentovala pózování před fotografy se svými rodiči a dětmi.