Sexy zadečky už fanoušky nebaví

Autoři diet a fitnessových programů na eDiets.com se ale rozhořčenými fanoušky nenechají odradit. Používají totiž celebrity k navnadění čtenářů k tomu, aby začali držet dietu či cvičit.

"Ukážeme jim herečku nebo zpěvačku s úžasným tělem a pak jim nabídneme cvičební program a zdravou dietu, s nimiž mohou podobné postavy také dosáhnout," prozrazuje Raphael Calzadilla, který je na eDiets.com hlavním expertem.



Podle Calzadilly je pak naprosto nejlepší, když některá celebrita přijde s vlastní dietou. "To jsou pak lidé, především ženy, doslova jako posedlí. Neustále tu panuje jakýsi kult hvězdy, a co dělají celebrity, to je zaručené a účinné. Pokud drží dietu, lidé jim věří, že v jejich případě zabere určitě také," dodává americký expert. Nezbývá než dodat, že toto jeho tvrzení nefunguje jen ve Spojených státech.



Ale nejen Američani s oblibou sestavují podobné ankety. Také britský časopis Heat nedávno zveřejnil pořadí deseti žen ze showbyznysu, které mají nejsvůdnější pozadí. Tentokrát však suverénně zvítězila australská popová hvězda Kylie Minogue, která předstihla Jennifer Lopezovou.



Fanoušci Kylie Minogue ale přiznávají, že vystavování svůdného, s podpatky něco přes metr a půl vysokého tělíčka je už trochu moc. Na obálce svého alba Kylie vystrkuje zadeček. Koupíte si kalendář a vidíte její sexy prdelku. A aby toho nebylo málo, i jako absintová víla v trháku Moulin Rouge se Kylie během své půlminutky prezentovala hlavně svůdným pozadím.



Fanoušci už nechtějí koukat na zadeček Kylie

Když britský časopis Heat označil Kylie Minogue za ženu s největším sexappealem v showbyznysu, byla to pro věrné fanoušky australské zpěvačky zřejmě už poslední kapka.



Rozhodli se, že to tak nenechají, a vyzvali popovou hvězdu, aby tolik nevystavovala na odiv svůj rozkošný zadeček. Její sexy pozadí prý totiž pomalu ale jistě začíná zastiňovat její uměleckou činnost.



"Kylie, co je moc, to je moc," zvedají fanoušci výstražně prst. Podle nich je ostuda, že tak talentovaná hvězda může klesnout tak hluboko. "Víme, že to není tvoje chyba. Za to, že se tvůj zadek stal superhvězdou, mohou novináři. Ale ty je v tom ještě podporuješ," kárají zpěvačku věrní fanoušci.



"Zakryj svůj zadek jednou provždy. Už to přestává být legrace. Za chvíli bude právě tvá prdelka to jediné, kvůli čemu budeš slavná. A to rozhodně nestrpíme," varují fanoušci svého miláčka.

