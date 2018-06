Sexy Summer z Pobřežní hlídky po dvaceti letech: dvě děti a kila navíc

Nicole Eggertová se společně s Pamelou Andersonovou coby záchranářky Pobřežní hlídky v červených plavkách proháněly po pláži. Štíhlé obdařené blondýny byly ztělesněním smyslnosti. To však bylo před dvaceti lety.

Dnes by v boubelaté mamince s culíkem jen málokdo poznal sexy Summer ze seriálu. Pouze 160 centimetrů vysoká Eggertová s nadváhou bojuje už déle. Výrazně přibrala také, když přišla o otce.

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová (1993) Herečka během reality show Celebrity Fit Club (2009) Eggertová výrazně zhubla (2010).

"Když její otec zemřel, moc ji to zasáhlo. Jsou to už dva roky, ale opravdu se bála a měla starost o tátu. Strávila hodně času v posteli. Váhu někoho jiného by lidi neřešili. Nevážila až tak moc, ale hrála v Pobřežní hlídce a každý očekává, že bude pořád vypadat stejně. Ale už jí není 18," řekla serveru RadarOnline.com její matka Georgina ještě v roce 2010.

Před třemi lety se herečka zúčastnila reality show Celebrity Fit Club, v níž hubly známé osobnosti. Kromě herečky se v pořadu snažil kila navíc shodit také exmanžel Britney Spears Kevin Federline. Eggertová byla úspěšná a místo přetékajícího břicha se později v reklamě pochlubila pevnou postavou.

Herečka však opět přibrala loni, když byla těhotná. V létě porodila svoji druhou dceru a od té doby se kil navíc nemůže zbavit.