Sexy Slovenka je po Herzigové a Sklenaříkové novou tváří podprsenek

Pro slovenskou modelku je to obrovský úspěch. Čerňanová zvítězila v konkurenci stovek modelek z celého světa. Její dokonalé tělo zdobí zářivý úsměv, modré oči a blond vlasy. "Je úžasné být ikonou," komentovala Čerňanová své vítězství.

"Trvalo to téměř rok. Zúčastnila jsem se třech kol castingu. Nejdřív jsme byly v Paříži, kde se zástupci značky nemohli rozhodnout mezi osmi děvčaty v nejužším výběru," prozradila pro Pravda.sk modelka, která nakonec skončila ve finále s ruskou konkurentkou. "Možná vzali v potaz celkový vzhled - postavu a obličej, možná to, že Ruska byla trošku starší. A možná také to, že jsem Slovenka a mají s námi dobré zkušenosti."

Adriana Čerňanová

"Je zábavná, přirozeně sexy a chytrá. A hlavně vyzařuje sebevědomí, čímž naprosto vyniká nad ostatní," uvedla k angažmá Čerňanové mluvčí značky Wonderbra.

Adriana Čerňanová je původně tmavovláska, ale pro modelingové zakázky se nechala odbarvit. Žije a pracuje hlavně v New Yorku. Objevili ji ve čtrnácti letech a fotila už pro francouzské a německé vydání Elle, britské Marie Claire či Harper´s Bazaar. V létě natáčela reklamu s Judem Lawem pro módní dům Christian Dior.

Eva Herzigová a Wonderbra Adriana Sklenaříková-Karembeu coby tvář podprsenek Wonderbra v roce 2001

Také další slovanské krásky byly tvářemi podprsenek Wonderbra. Češka Eva Herzigová se stala jejich synonymem v roce 1994 a reklamní kampaň Hello Boys z ní udělala supermodelku.

Adriana Sklenaříková-Karembeu získala poprvé kontrakt na reklamní kampaň na "zázračnou" podprsenku v roce 1997. Smlouvu se jí podařilo získat dokonce třikrát za sebou.