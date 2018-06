Sexy Šeredová hledá vysokého prince

A co na to režisér Zdeněk Troška? „Je to krásná dívka a každý režisér by byl jejím zájmem poctěn. Na Kameňák je ale pozdě.“ Do kin totiž právě uvedl poslední díl z trilogie Kameňáků.

Chystá však další pohádku podle námětu Jana Drdy a nevylučuje, že by Šeredovou pozval na kamerové zkoušky. Po pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci si z českých pohádek vybral O Matějovi a Majdalence. Točit ji bude také jako poctu k nedožitým devadesátinám svého oblíbeného spisovatele.

Konkurzy proběhnou zřejmě v dubnu a natáčet by se mělo v létě na Chodsku.

„Alena je hodně vysoká a člověk musí také počítat s tím, aby ladila s partnerem. A najděte mi ještě většího prince,“ obává se režisér Troška jediného problému, který by mohl vyvstat obsazením 181 centimetrů vysoké Šeredové.

Možná by se k ní se svými 193 centimetry hodil zpěvák Martin Maxa, jenž si zahrál v druhém dílu Kameňáku.

Ani podruhé jí láska nevyšla

Šestadvacetiletá Alena Šeredová žije momentálně už třetím rokem v Itálii. Začínala tu jako modelka, nyní se soustřeďuje spíše na herectví. Její poslední film Zamilované Vánoce je právě hitem italských kin.

Jí však už podruhé láska nevyšla. Po prvním vážnějším vztahu s Bořkem Slezáčkem si v Itálii prožila románek s o jedenáct let starším filmovým idolem italských žen, hercem Edoardem Costou. Po třech letech se však rozešli.

Už v prosinci, kdy jako herečka dobývala s představením Dáma v červeném italská jeviště, uvedla pro MF DNES: "Pokud má náš vztah vydržet, tak vydrží, a když ne, tak je lepší, když to skončí teď."

Každý z partnerů měl v té chvíli svou práci. Šeredovou čekalo sedmdesát představení v různých městech Itálie a prakticky se už od léta nedostala domů. Když pak prý měla chvilku, jela raději za rodiči do Prahy.

Navíc je prý sem tam novináři vyfotili každého zvlášť na jiném večírku a v jiné společnosti a pochopitelně se hned ptali na partnerskou krizi. "Dohodli jsme se, že dokud budeme takhle pracovat, nemá cenu tvrdit, že je všechno v pořádku," řekla modelka magazínu Lidových novin.

S Edoardem Costou se rozešli právě ve chvíli, kdy koupili dům a začalo se mluvit o tom, že chtějí založit rodinu. "Možná jsme se toho oba trochu lekli," uvedla Šeredová.

Alena Šeredová se narodila se v Praze. V 15 letech pózovala fotografovi Jadranu Šetlíkovi, maturovala na gymnáziu. V roce 1998 byla v soutěži Miss ČR druhá, později dokonce čtvrtá na Miss Universe. V Itálii se několik let objevovala ve společnosti filmového idolu italských žen Edoarda Costy, byli jedním z mediálně nejsledovanějších italských párů. Když zrovna nekočuje s divadlem, žije v Miláně se svou dogou.

V Itálii začínala jako tvář značek Triumph (plavky a spodní prádlo), Artigli (móda), Volare Airlines (letecká doprava). Kromě Torno Sabato vystupovala ještě v dalším populárním televizním pořadu Bubusette. Fotila se nahá pro časopis Max. Hrála ve dvou filmech, romantická komedie Christmas in Love (Zamilované Vánoce) měla v prosinci premiéru v Římě.