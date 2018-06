Sexy modelky ozdobily Autosalon 2007

Autosalon, který probíhal během pěti parných dnů do 14. června, se ve své historii poprvé zaměřil na ženy - řidičky a připravil pro ně spoustu atrakcí jako speciální dráhy, testovací jízdy s instruktorem či volbu vysněného Lady car.

Ženy měly za úkol zvolit si své auto snů, neboli vůz, který se jim nejvíce líbí a který jim nejvíce vyhovuje. V anketě rozhodovaly kromě návštěvnic také známé osobnosti v čele s Petrou Buzkovou, Zlatou Adamovskou a Hanou Heřmánkovou.

Početnou porotu nejvíce okouzlil vůz Audi S5, který tak obdržel titul Lady car. Není divu. Krásné ženy od aut očekávají podobné vlastnosti, jako od mužů. Pohon na všechny čtyři a vysokou spotřebu.

"Námi vybrané auto je úžasné, sportovní a hlavně pohodlné. Shodly jsme se na tom, že perfektní vůz musí být bezpečný a spolehlivý a musí mít zrcátka jak na straně spolujezdce, tak na straně řidiče. To všechno Audi S5 splňuje," okomentovala vítěze Zlata Adamovská. Těžko říct, které zrcátko myslela, vnucuje se poznámka. Auta totiž obvykle mají zrcátka na straně řidiče...

Mezi adeptkami na testovací jízdy se objevily také známé krásky Martina Dvořáková, Markéta Divišová a Petra Minářová. Markéta dostala nabídku vyzkoušet si, jaké je to narazit s autem v rychlosti 50km/h do zdi.

"Ani náhodou! Není to zrovna nízká rychlost. Musí to být strašná rána a myslím si, že bych se po tom zážitku bála sednout do auta," řekla bojácně vicemiss 2003 a celé nahrané nehodě přihlížela z povzdálí.

Součástí slavnostního večera, který se konal v den zahájení Autosalonu, byla kromě vyhlášení Lady car také módní přehlídka značky SPORTALM.