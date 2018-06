Sexy modelky odhalily na masáži těla, Issa plány s reality show

"Bohužel se za dobu, co se pohybuji v showbyznysu, pořád setkávám s lidmi, kteří nedělají svou práci tak, jak mají. Já mám pořád spoustu nových nápadů a s každou novou deskou vyžaduji nové pojetí. Tanečníky pořád měním, rád bych ale konečně měl taneční skupinu, která zastupuje mě a ne já ji," říká zpěvák.

Reality show poběží na jedné internetové televizi a bude se pravděpodobně jmenovat "Každý se může stát Sámerovým tanečníkem". Zajímavostí je, že šanci v ní dostane každý bez rozdílu pohlaví, věku, výšky či váhy. Na jejím začátku bude až tisíc lidí, jen čtyři nejlepší ale získají kontrakt na spolupráci se Sámerem Issou. "Bude to show, v níž půjde samozřejmě hlavně o zábavu. Věřím ale, že přinese pár kvalitních nových lidí," dodává Sámer.

Plány má mladý zpěvák na letošní rok opravdu velké. Po nedávném křtu DVD a získání Zlaté desky vyrazí na jaře na šňůru koncertů. V dubnu ho čeká práce v Německu, na základě účasti na mezinárodní soutěži New Wave v Rusku ho totiž oslovila německá kapela, které zemřel zpěvák, aby nazpíval písničky, jenž má na repertoáru a odzpíval s nimi pár koncertů. "Na přezpívání písniček v angličtině už pracuju teď, v dubnu pak strávím v Německu asi čtrnáct dní. Uvidíme, jak tahle spolupráce dopadne, každopádně se na ni moc těším."

Na hýčkání svého těla zpěvák a tanečník moc času nemá, ale občas si dopřeje thajskou masáž. "Nemám rád takové to lámání těla, to hned v úvodu Thajkám zakazuju," směje se. "Když mi ale promasírují celé tělo, je to parádní pocit," dodává. Příjemnou masáž si dopřál v nově otevřeném studiu thajských masáží v centru Prahy a vůbec mu nevadilo, že tady byl mezi známými kolegyněmi Renatou Langmannovou, Míšou Noskovou nebo Lucií Koňaříkovou-Salamé jediný muž. "Taková masáž je výborná i pro chlapy, není se za co stydět," uzavírá.