Sexy modelka, sexy zpěvák: křest Hanychové dal šanci neokoukaným tvářím

Talent mají v rodině

Jednadvacetiletý Pavel Callta má na první pohled podobný osud jako jeho úspěšný kolega Sámer Issa. Oba paradoxně chodili na stejnou střední školu, Euroškolu, zaměřenou na hotelnictví a turismus. Přestože tenhle obor oba úspěšně vystudovali, vydali se jiným směrem - hudebním.

"Hudba pro mě není rozmar, táhlo mě to k ní už od dětství, maminka je totiž zpěvačka. Nějaký geny tam budou," směje se mladý zpěvák, jenž svou příležitost dostal právě na křtu Agáty Hanychové, kde si mohl zazpívat na stejném pódiu, které o pár minut později okupovalo duo Těžkej Pokondr.

Začínající zpěvák Pavel Callta zpíval na křtu kalendáře Agáty Hanychové

Pavel, rodák z České Lípy, se netají tím, že chce dar od Boha maximálně zúročit. V hudební branži se ostatně činí už od šestnácti let, kdy poprvé ochutnal onu pověstnou slávu. "Když mi bylo 16 let, objevila se možnost zúčastnit se konkurzu do nově vznikající chlapecké skupiny. A povedlo se! A tady to asi začalo," vzpomíná Callta, který si prošel skupinami Unity či Sweeper, s níž vystupoval v pražských klubech.

"Teď pracuju na jiném projektu, chtěl bych uspět na poli pop-rnb. Snad se to povede, budu na sobě makat," slibuje začínající zpěvák, který se snaží prosadit i bez soutěží SuperStar či X Factor.

Ve stopách Maxové a Herzigové?

Podobně ctižádostivá je k svým talentům i dvaadvacetiletá Aneta Janatová, jež spolupracuje s agenturou Milady Karasové Czechoslovak Models, která katapultovala do topmodelingu Terezu Maxovou či Evu Herzigovou.

"K modelingu jsem se dostala v 16 letech - kdy jsem byla samá ruka a samá noha a měla jsem to spíše jako svůj komplex," vzpomíná Aneta. "K tomu jsem chodila na soukromou taneční konzervatoř a výška mi byla pouze na obtíž. Ale čekal mě podobný scénář, jako mnoho dívek - na ulici mě odchytl scout a já jsem začala zjišťovat, že mé dlouhé a hubené tělo se bude ještě hodit," líčí se smíchem studentka masové komunikace.

Anetě nejde upřít krásu, fotogeničnost a lidskost, která mnohým modelkám chybí. Mít hezký obličej nestačí, a zbytečně tlačit na pilu taky nemá cenu - to jsou poznatky začínající modelky. "Modeling mám především jako hobby a přivýdělek ke studiu. Důležité je si zachovat chladnou hlavu a brát vše s rezervou. Tím jsem se vždycky řídila," doplňuje Janatová, mimochodem spolužačka Pavla Callty, jež předvádí pro přední české i zahraniční návrháře.

Přestože křest Agáty Hanychové byl především velkou příležitostí pro Calltu, který mohl vůbec poprvé zasáhnout svým zpěvem do víru českého shobyznysu, obě vycházející hvězdy se shodují: budeme na sobě makat, snad to ocení i veřejnost.

