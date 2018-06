Sexy modelka Jordan plánuje svatbu

"Zatím ještě nikdy doopravdy neprahla po manželství, ale zdá se, že Peter je chlap jaksepatří, takže si myslím, že tentokrát už je ruka v rukávě," komentoval to pro časopis Closer modelčin nevlastní dědeček Tom Price.

"Zvlášť teď, když se k sobě nastěhovali. Je to fakt vážné. Katie si je s Peterem bližší, než si kdy byla s kterýmkoliv jiným přítelem."

Jejich románek utěšeně vzkvétá od té doby, co se poprvé setkali při populární britské reality show I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!

Vdávala by se hned

Pětadvacetiletá Jordan, jež se do povědomí veřejnosti zapsala postelovými aférami s nejrůznějšími prominenty, se jedné své kamarádce svěřila, že by si Petera vzala třeba hned zítra. Jeden z jejích nejlepších mužských přátel Gary Bolingbroke se zase rozplývá, že ty dvě hrdličky by se rozhodně měly vzít - prý by tvořily skvostný pár.

A co na všechny ty chvalozpěvy Jordan? "Chci mít víc dětí, založit řádnou rodinu s mužem, kterého miluji - a to je Peter. Obvykle neříkám, že jsem zamilovaná. Nevím, jak se mu to povedlo, ale jsem z něj celá paf," přiznala vyhlášená sexbomba, která je matkou dvacetiměsíčního postiženého syna Harveyho.