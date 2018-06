Sexy Mašlíková: vdávala by se, ale nemá za koho

"Jsou úžasné," vzdychala Mašlíková. "Vzala bych si je hned, ale bez té sukénky, s ní jsou na mě moc sladké. I když jsem pro klasické dlouhé bílé šaty, tyhle mě tak nadchly, že bych byla schopná se v nich hned vdávat. Kdyby ale ještě tak bylo s kým. Už půl roku nemám chlapa a z posledního vztahu se Slepičkou jsem tak ponaučená, že si asi ještě další půlrok počkám."

O muže, kteří se kolem ní točí, prý nemá nouzi, ale čím je déle sama, tím méně někoho chce. "Nikdo mi doma nedělá bordel, nikomu se nemusím podřizovat. Stává se ze mě sobec, který si žije jen sám pro sebe. Vlastně ještě pro moji čivavu Picola," přiznává modelka, která v květnu oslaví šestadvacáté narozeniny. Věk také může za to, že má na muže větší nároky.

"Chlap musí být vtipný a charizmatický. A nechci blbce, musím si s ním mít co říct. Naštěstí už ve svém věku poznám, jaký kdo je. Očíhnu si ho na prvním kafi, a když mi to nevyhovuje, nechci ztrácet čas. Mít chlapa na měsíc na dva anebo jenom na sex, to nechci, na to jsem ze staré školy," říká razantně Mašlíková.

Přehlídku, která měla velký úspěch a kterou moderovala Tereza Kostková a Saša Rašilov, ozdobily také missky Lucie Hadašová, Renata Langmannová, Eliška Bučková, nebo Romana Pavelková.