Sexy kůže na golfu: Průšová, Minářová, Ochotská i Mašlíková

Přehlídka byla také přehlídkou nejlepších modelek u nás. Bouřlivé ovace sklízela každá z nich, sexy křivky, vyvinuté hrudi i ladné pohyby dělaly se sportovci své. "To jsou samice," znělo éterem. Petra Minářová, Michaela Ochotská, Lucie Hadašová, Kateřina Sokolová, Hana Mašlíková, Markéta Divišová nebo Kateřina Konvalinka Průšová mohly být na sebe tentokrát pyšné.



Módní přehlídka plná zvučných jmen i sexy modelek

Průšová se mimochodem s karlovarským festivalem módní přehlídkou rozloučila a své bezchybné tělo na ní vystavila na delší dobu naposledy. Teď si ho bude měsíc užívat její manžel, společně totiž vyrážejí na svatební cestu do Ameriky. Tři dny v lázeňském městě byly jakousi předpremiérou jejich líbánek.



Kateřina Sokolová

Kromě práce modelka Ve Varech také relaxovala. Společně s manželem si dopřála thajskou masáž i romantickou večeři ve vyhlášené restauraci, v níž jen pár dní před nimi večeřel slavný herec Robert De Niro. Vyzkoušela i zajímavé a praktické vozítko karlovarského festivalu, takzvaný velotrex, na kterém se musí pořádně šlapat. "Je to docela dřina," prohlásila po krátké projížďce.

Zadek je největší dřina

Udržet si postavu, jakou má ona a její další kolegyně, je prý alespoň pro ni velká dřina. "Málokdo mi to věří, ale když se nebudu týden hlídat, což se stává většinou na dovolených, kde neřeším, jestli si mám dát dort, nebo ne, bude to na mně hned znát. Teď mi to ani tak nevadí, trochu toho tuku možná teď potřebuju dostat do tváří, když zhubnu, hned mi totiž propadne obličej a vylezou mi klíční kosti a vypadám nezdravě a nemocně. Kdybych ale necvičila a jedla, na co bych přišla, půjde mi to okamžitě do boků a do zadku. Zadek, to je vůbec největší dřina," říká Průšová.



Kateřina Konvalinka Průšová

Svatební cesta nebude ve znamení luxusu, jak by možná někdo od modelky a podnikatele čekal. "Nepotřebujeme ho, dovedeme vzít batoh na záda a jít. Dokonce jsem plánovala jet ještě na vodu. Vláďa souhlasil, ale navrhl, že bychom to měli nejdřív vyzkoušet, a tak jsme jedno odpoledne vyrazili na řeku. Jenomže jsme si nezjistili hladinu vody, které bylo tu dobu málo, takže jsme každou chvíli naráželi na kameny. Tuhle dovolenou jsme tedy prozatím odložili. Z Ameriky toho chtějí vidět víc. "Budeme po ní tak trochu cestovat, podíváme se na Floridu i do New Yorku. Manžel tam má známé, tak o to je to snazší," uzavírá Průšová.