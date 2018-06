Sexy Kubelková se zahalila jen do saténu a krajky

Čtyřiatřicetiletá Iva Kubelková už jednou prestižní kalendář fotila a ten dokonce získal cenu Golden Prisma Award 2007 v soutěži o nejlepší evropský firemní kalendář. Tenkrát těhotná modelka fotila v Itálii (více zde).

"Nemít Ivu v osobnostně pojatém kalendáři krásných žen bych si nedokázal snad ani představit a nyní v jubilejním ročníku kalendáře Stock o to více. Kalendář s Ivou vnímám jako jeden z nejoblíbenějších u široké veřejnosti - díky Ivě, díky fotografovi Jaroslavu Šimandlovi a rovněž díky Benátkám," řekl pro iDNES.cz producent Pavel Trčka.

Tentokrát se modelka zahalila jen do krajkovaného prádla, decentně ozdobila šperky Boucheron a na největší posteli v Česku nafotila sexy snímky. I po dvou dětech má pořád šedesát centimetrů v pase a míry 93-60-90.

Iva Kubelková je jednou z tváří jubilejního ročníku kalendáře Stock.

"Diety nedržím, necvičím, holky jsem kojila do dvou let. Je to prostě v genech. Maminka je také stále štíhlá," vysvětlila Kubelková.

Také její matka se kdysi věnovala modelingu. "Viděla jsem nějaké fotky z té doby před svatbou, vyprávěla mi některé historky z mola. Oba rodiče jsou vysocí, ale jinak mám od obou něco, jak to bývá. Postavou budu po mamince," řekla Kubelková loni v rozhovoru pro OnaDnes.cz (více zde).

Iva Kubelková v kalendáři Stock 2007

Přestože měla Kubelková už více nabídek nafotit odvážné fotografie pro kalendáře a pánské časopisy, zatím pokaždé odolala. "Nesvlékla bych se za žádné peníze, ale pokusy už tu byly. A ceny se pohybovaly hodně vysoko," dodala herečka (více čtěte zde).