Sexy Kloboučková vysadila antikoncepci, chce další dítě

"Dá se říci, že Aničku jsme zplodili na první pokus. Kdyby se to povedlo i s druhým miminkem, bylo by to krásné, ale určitě nebudeme smutní, když se to povede třeba až za dva roky. Necháme tomu volný průběh," řekla někdejší vicemiss ČR, která byla ozdobou charitativní módní přehlídky Krása pomáhá dětem v Ústí nad Labem.



Charitativní podtext celé akce byl jediným důvodem, který Andreu přilákal na přehlídkové molo. Nedaleko ústeckého divadla, kde večerní program probíhal, totiž bojoval její manžel, hokejista Jan Klobouček, o vítězství v prvním finálovém utkání play-off první ligy. "Kdyby to byla jakákoli jiná akce, byť sebelíp placená, zrušila bych jí. Výtěžek z dnešního večera jde ale na Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice tady v Ústí a právě v této nemocnici kdysi hodně pomohli dceři mé dobré přítelkyně. Proto jsem tu chtěla být," vysvětlila.

Během přehlídky tak Kloboučková neustále odbíhala k telefonu a nakonec se mohla radovat z úspěchu ústeckých hokejistů. "Další utkání si ale už ujít nenechám. Jsem velká fanynka. Děsně to prožívám," dodala.



Celým večerem provázelo osvědčené duo Richard Genzer a Michal Suchánek, na mole se objevily Lucie Hadašová, Lejla Abbasová, Veronika Pompeová či Veronika Chmelířová. A celkový výtěžek? Organizátorka v pořadí již čtvrtého ročníku této akce, Lenka Kocmanová Taussigová, může být opět spokojená. Masarykova nemocnice získala 300 tisíc korun a k tomu ještě přístroj od firmy Hospimetd v hodnotě 55 tisíc korun.