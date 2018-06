Sexy Jordan doběhla londýnský maraton i s poraněným kolenem

I když zranění Katie Price ze začátku vypadalo hrozivě, modelka se za pomoci svého manžela dala dohromady a závod doběhla do konce, a to i přesto, že na třiadvacáté míli upadla znovu. Katie ale za podpory otce svých dětí po sedmi hodinách a jedenácti minutách dosáhla cíle. "Nebylo nic, co by mě zastavilo, abych dokončila závod. Bylo to utrpení, ale tvář mého syna Harveyho na mém tričku mi pomohla to překonat. Jsem hrdá, že jsem závod dokončila," uvedla šťastná závodnice v cíli.

Známý pár běžel ve skupině spolu s bratrem a sestrou modelky a také s jedním členem jejich manažerského týmu.

"Myslím, že to bude nejlepší zkušenost našeho života. Je jedno, co se stane, ale na tenhle den budeme mít vždycky pozitivní vzpomínku. Myslím, že to je nejlepší věc, kterou jsme kdy udělali," řekl Peter Andre, který svým během podpořil také kamarádku Jade Goodyovou, hvězdu reality show Big Brother, jež nedávno zemřela na rakovinu. - čtěte OBRAZEM: S Jade Goodyovou se rozloučily tisíce lidí

Katie Price, známá také pod pseudonymem Jordan, ale na jejich činu našla jeden negativní dopad. Kvůli poctivému tréninku jí totiž na nohou narostly svaly, které podle jejích slov nejsou příliš sexy. "Je to odporné. Jsem malá, ale líbí se mi dlouhé nohy. Nelíbí se mi výrazné svaly na dívkách. Těšila jsem se, že letos v létě budu moct nosit krátké šortky, ale jsem bez šance," postěžovala si Katie Price.