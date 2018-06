Sexy indiánka pobouřila Američany, výrobce spodního prádla se omluvil

Modelka Karlie Klossová měla na přehlídce kromě prádla s tygrovaným vzorem a bot na vysokém podpatku také mohutnou indiánskou čelenku na hlavě. Firma Victoria's Secret za to sklidila kritiku, protože podle některých názorů model vyjadřoval neúctu ke kultuře a historii severoamerických domorodých kmenů.

Společnost na stížnosti odpověděla o víkendu, když se omluvila těm, které svým krokem rozhořčila. Zároveň uvedla, že model nezahrne do televizního vysílání přehlídky příští měsíc ani do žádných marketingových materiálů.

Modelka Lily Aldridge v kostýmu s americkou vlajkou nikoho nepobouřila.

"Upřímně se omlouváme, protože jsme naprosto neměli v úmyslu se nikoho dotknout," konstatovala firma.

Vystoupení Karlie Klossové spadalo do části přehlídky, která znázorňovala 12 měsíců, třeba červenec byl reprezentován ohňostrojem, duben výbavou do deště a listopad čelenkou.

Sama Klossová se omluvila na Twitteru: "Je mi velice líto, jestli to, co jsem měla na sobě na přehlídce VS, někoho urazilo".

Na facebookových stránkách Victoria's Secret komentovaly zmíněný model tisíce lidí. Někteří ho chválili jako umělecký, jiní dotčeně poukazovali na historické souvislosti.

"Museli jsme přestát zvěrstva, která byla na nás páchána, ale přežili jsme a dokázali jsme si udržet náš způsob života. Takovýto výsměch, ať už je to Halloween či Victoria's Secret, znamená poplivávání naší kultury. A to je znepokojující," prohlásil Erny Zah, mluvčí amerického indiánského kmene Navajů.

Čelenky tradičně nosí indiánští náčelníci a bojovníci jako symbol respektu. U kmenů pocházejících z oblasti Velkých planin má každé pero v čelence svůj význam a dotyčný si ho musí zasloužit nějakým hrdinským či milosrdným činem.

Rozruch kolem nejnovější přehlídky Victoria's Secret není prvním takovým incidentem. Za použití indiánských čelenek se letos již musela omlouvat třeba známá oděvní značka Paul Frank a kalifornská pop-rocková skupina No Doubt.

Kmen Navajů, k němuž se hlásí asi 300 tisíc indiánů, zase v březnu zažaloval oděvní firmu Urban Outfitters, že nepovoleně používá jeho ochrannou známku na svetrech, péřových náušnicích a prádle.