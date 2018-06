Sexy Gisele stále hledá toho pravého

"Pořád ještě čekám na svého prince," řekla během fotografování v Brazílii Gisele, která s DiCapriem chodí s přestávkou už tři roky.



"Jsem staromódní dívka a sním o svatbě," přiznala se Gisele podle magazínu Netzeitung.



Především prý hledá opravdovou lásku - muže, který by ji miloval, který by miloval její děti a staral se o ně.



"Nejdůležitější pro mne je mít rodinu," vysvětluje trochu překvapivě Bündchenová.



Na otázku, jaký je tedy její vztah k o pět let staršímu DiCapriovi, který už ji prý několikrát žádal o ruku, odpověděla: "Dobře s ním vycházím, ale nechci zbytečně nic uspěchat."



Muži jí klečí u nohou

Gisele Bündchenovou pózovala pro ty nejprestižnější značky, jako je Versace, Dolce & Gabbana či Valentino. Předvádí na většině důležitých přehlídek v Paříži, New Yorku i Milánu, některé módní časopisy ji zařadily na obálku i několikrát za sebou a nejslavnější muži světa jí klečí u nohou.



Sexy modelka však stále tvrdí, že touží po obyčejném životě na farmě plné dětí a zvířat. "Mým největším snem je mít rodinu a velký dům na venkově, kde bychom žili v klidu, já, můj vyvolený a naše děti," říká dívka, která trvá na tom, že až modeling opustí, určitě si svůj sen splní.

