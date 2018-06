Sexy Greenová se nelíbí Američanům, na plakátu jí museli překrýt prso

Původní plakát k filmu Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil se už v květnu nelíbil organizaci MPAA, která sdružuje šest velkých filmových studií. Proto se vyrobila „jemnější“ verze, na níž má herečka výraznější župan.

Právě tento plakát si zvolila také televize ABC, protože originální verze byla prý příliš vyzývavá. Ze stejného důvodu požadovala úpravu traileru.

„Připadá mi to trochu divné. Vypadá to, že je to všechno jen publicita, mnoho povyku pro nic. Je tolik násilí ve filmovém průmyslu a tohle je docela soft. Nejsem nahá. Je to jen naznačeno. Vlastně myslím, že je to opravdu sexy,“ řekla pro magazín Vanity Fair Greenová, která nemá s nahotou problém.

Bývalá Bond Girl se svlékla ve filmech Snílci, 300: Vzestup říše nebo v seriálu Penny Dreadful.