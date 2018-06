Sexy Dvořáková: na koni zvládá i metrové překážky

"Na koni jezdím už osmnáct let, ale teprve před rokem jsem si udělala závodní licenci. Letos jezdím s mladým koněm, takže nejsme tak úspěšní jako loni, kdy jsem jezdila se zkušeným koněm a kdy jsme pořád vyhrávali. S novým koníčkem spíše sbíráme zkušenosti, ale nějaké ty drobné úspěchy už také máme. Skáču třetí nejvyšší výkonnostní stupeň, což je 140 cm. Maximální výška je 160 cm," pochlubila se Martina, kterou kromě tréninku a starostí kolem koní zaměstnává také škola.



Martina Dvořáková v akci

"Začátkem května odevzdávám diplomovou práci, kterou už mám naštěstí hotovou. Zpracovávala jsem ji na téma Organizace velkých kongresových akcí. Jestli v červnu zvládnu státnice, bude ze mě inženýrka," říká. "Dokončit studium na Vysoké hotelové škole v Praze bude rozhodně mým posledním studijním cílem. Další školu studovat nechci, chci stíhat také jiné věci," dodává.

Na otázku, jestli si nehodlá koupit vlastního koně, Martina smutně odpověděla: "Nemám na něj. Mám jednoho vyhlídnutého, ale ten stojí dvacet tisíc eur. Modelingem si na něj určitě nevydělám," krčí rameny. "Jednou jsem si už vlastního, levnějšího koně pořídila, ale pak jsem ho vracela, protože měl zdravotní potíže, i když byl mladej."

Úraz? Ten by mě na dno nedostal

Pro někoho, kdo je finančně závislý jen na svém těle a na tom, co si na přehlídkových molech a při focení vydělá, může být ale takový sport, jakým je ježdění na koni, existenčně nebezpečný. "Zatím jsem z koně ani jednou nespadla. A kdyby se mi náhodou nějaký úraz stal, tak mě to rozhodně finančně nepoloží. Mám na nějakých pár měsíců dopředu vyděláno, ale nechci to přivolávat!” směje se.



Martina Dvořáková a Lucie Váchová

Martina byla o víkendu spolu s Lucií Váchovou a paralympionikem Jiřím Ježkem k vidění při slavnostním odhalení sousoší na náměstíčku Wuchterlova – Kafkova v Praze 6. Pokřtila zde jednoho ze tří bronzových koňů, který teď ponese její jméno.