Sexy cikánky přilákaly i Trumpovou

Ivana Trumpová, která je Laffitovou stálou zákaznicí, dorazila na přehlídku se svojí maminkou. "Kolekce byla krásná, mladistvá a sexy," shodly se pro iDNES obě dámy.

Maminka slavné milionářky, Marie Zelníčová, by určitě nějaké šaty vybrala pro svou vnučku Ivanku. "Ale také moje dcera byla nadšená, má totiž domy na jihu Francie a říkala, že se jí Osmanyho šaty líbí, protože přesně odpovídají stylu oblékání v Saint-Tropez. Určitě si vybere nějaké večerní róby a také možná něco sexy na pláž," prozradila paní Zelníčková.

Osmanyho novou kolekci předváděly extravagantně nalíčené modelky na 14ti centimetrových podpatcích v několika průchozích pokojích štiřínského zámku. Nechyběly svatební šaty pro nevěstu i ženicha. Úvod a závěr přehlídky patřil polonahému snědému manekýnovi. Hlavním partnerem přehlídky byla společnost Cobra.

Podle Laffity je kolekce "ódou na cikánskou kulturu", která ho prý fascinuje. "Představuje kaleidoskop barev a vzorů," uvedl.

Róby byly bohatě zdobené krajkou a narozdíl od světových trendů těto odkrývaly jen diskrétně. Laffita tvrdí, že pokud se ukazuje příliš, není to sexy. "Je třeba nechat pracovat fantazii," řekl návrhář.

Duchková si vybrala

Každý model sklidil od nadšených diváků potlesk. Přehlídku pochválila také bývalá moderátorka Televizních novin Jana Adámková, která dorazila se svou zpravodajskou "sokyní" z Primy - Štěpánkou Duchkovou. "Přehlídka byla krásná, modely sexy, určitě bych si spoustu šatů vybrala. Osmanyho temperamentní a šaramantní styl mi stoprocentně sedí," rozplývala se Adámková, která si v současné době užívá mateřskou dovolenou se svým druhorozeným synem Dannym.

Štěpánka Duchková souhlasila. "Už jsem byla na několika Osmanyho přehlídkách a opět nezklamal, bylo to nádherný, zvlášť boty se mi strašně líbily." Štěpánka zatím od Laffity žádné šaty nemá, ale už si prý vybrala. "Ještě se musím s Osmanym domluvit. Jsou to takové čokoládově hnědé společenské šaty kabátového stylu, které určitě využiju na nějakou odpolední společenskou událost," těší se Duchková.

Laffita zná Pilarovou od sedmi let

Přehlídku si nenechala ujít ani zpěvačka Eva Pilarové se svým manželem Janem Kolomazníkem. "Líbila se mi strašně moc a nejvíc ty svatební šaty, až jsem zamáčkla slzu. Dnes totiž máme s manželem jednadvacetileté výročí svatby," prozradila ve čtvrtek Pilarová.

Zpěvačka chodí na Osmanyho přehlídky velmi ráda a dokonce už od něj jednu toaletu doma má. "Omanyho znám strašně dlouho, ale on mě ještě déle. Když mu totiž bylo sedm let, tak ho maminka vzala v Havaně do divadla, otevřela se opona a tam jsem stála já se svojí kapelou," dodává Pilarová.