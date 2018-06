Blondýnka Lucia Molnárová: V Hlasu nechám se sebou udělat téměř cokoliv

"Klidně si nechám vlasy narovnat, různě upravit, udělat s nimi cokoliv, nechám to na stylistech. I když barva by asi mohla zůstat," řekla iDNES.cz mladá herečka.

V nové soutěži, kterou televize Nova a Markíza začnou vysílat 12. února, ale jde především o hlas. Aby koučové Michal David, Pepa Vojtek, Dara Rolins a Rytmus při výběru nebyli ovlivněni vzhledem, sedí k soutěžícím zády. Záleží tedy jen na pěveckém výkonu adeptů na titul Hlas ČeskoSlovenska, aby je přesvědčili.

Porota soutěže Hlas ČeskoSlovenska: Pepa Vojtek, Michal David, Dara Rolins a Rytmus

"Když mě lidi uslyší, zapamatují si můj hlas. Myslím, že jeho zajímavá barva může být mojí výhodou," prohlásila Bratislavanka.

Lucia účinkuje v muzikálech a s Vojtou Dykem si zahrála ve filmové pohádce režiséra Jiřího Stracha Tři životy (více zde). Zpívá od svých pěti let, vystudovala konzervatoř v Bratislavě a má dvojče Petru, která je také herečka.

Lucia Molnárová a Vojta Dyk v pohádce Tři životy Lucia Molnárová

"Sestra nejdřív uvažovala, že se do soutěže také přihlásí, ale pak se to nějak zvrtlo. Baví ji zpěv, ale nevěnuje se mu prioritně, víc ji bere herectví a tanec," řekla blondýnka.

Lucia ale nechtěla prozradit, ke kterému ze čtyř koučů by se v případě úspěchu přidala. "Každý je osobitý a výjimečný ve svém žánru a od každého by se dalo něco naučit. Když postoupím, nechám to na pocitech a někoho si vyberu," dodala.

Portál iDNES.cz do soutěže také vyslal dva zpěváky z řad svých čtenářů. Vítěz Hlasu ČeskoSlovenska bude vyhlášen 3. června 2012. Krom toho, že si vyzkouší práci s kouči, získá peněžní cenu, ale i možnost natočit album a smlouvu s vydavatelstvím Universal Music (více čtěte zde).

VIDEO: Hlas ČeskoSlovenska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu