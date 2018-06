Sexuoložka radí kondom a pilulky

Malá komunikace spolu s malou informovaností stojí podle ní na počátku většiny sexuálních problémů. Špatný vliv na sexualitu má podle Fifkové i velká rychlost vztahu a předčasnost některých kroků sbližování. "Fáze by měly následovat zvolna, partneři mohou při nekoitálním sbližování lépe poznat své reakce, než když se seznámí na večírku a za dvě hodiny jdou do postele," podotkla.Rady sexuologa hledají podle Fifkové nejčastěji lidé kolem 16 let a od 25 do 30 let. Dívky trpí poruchami orgasmu, neboli vyvrcholení, což postihuje desetinu žen, případně jim v prožitku brání bolesti při souloži. Důvod může být v tom, že kdysi byly znásilněny, často je příčinou i jejich postoj k sexu. "Soulož je sprosté slovo a porod bolí, takové poučení si také někdy dívka odnese z domova," poznamenala Fifková.Mladí muži podle ní nejčastěji trpí poruchami ztopoření a rychlým výronem semene. "Do poradny přišel mladík před prvním milováním. Byl nervózní, jak to zvládne, když musí myslet na to, aby to dívku nebolelo, aby se jí to líbilo, aby neotěhotněla, a ještě mít ztopořený penis," přiblížila důvody obtíží Fifková.Zdůraznila, že řadu těchto obtíží vyřeší antikoncepce. "Poruchy erekce často souvisejí s přerušovanou souloží, která klade velké nároky na koncentraci muže a zatěžuje i prožívání ženy, která si dělá starosti, zda muž zareaguje včas. To při užívání antikoncepce odpadá," vysvětlila.