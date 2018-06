Sexuolog Uzel: Paroubek nemá smysl pro humor, ale já bych se ho zastal

„Bohužel mi tím můj přítel Jiří Paroubek neudělal příliš dobrou reklamu. Přestože jsem vycházel ze zkušeností svého přítele a učitele Miroslava Plzáka, jako manželský poradce jsem v tomto případě selhal,“ říká Radim Uzel k případu, kdy se o něm Paroubek zmínil ve svém zveřejněném dopisu manželce Petře (psali jsme zde).

Na otázku, co o účelovém zveřejnění důvěrné korespondence soudí, Uzel v rozhovoru reaguje: „Já si myslím, že to byl do jisté míry z jeho strany projev jakési obranné reakce. O Jiřím Paroubkovi můžu říct to, že je velmi poctivý a pilný. Já ho pochválím: myslím, že jako předseda vlády byl jeden z nejlepších, ale jeho nevýhodou je, že nemá smysl pro humor, což je pro obecnou lidskou komunikaci vždycky handicap.“

Z listu Paroubka manželce: Ještě minulé úterý (7. února) jsme se s doktorem Uzlem sešli na mediaci a on se tě kromě jiného krásně zeptal: „Dává ti Jirka dost peněz?“ „No ano, dává.“ „Bije tě Jirka?“ „Ne, samozřejmě, že ne.“ „Chlastá Jirka?“ „No to vůbec ne.“

S Jiřím Paroubkem se spřátelil v polovině devadesátých let, kdy oba zasedali v pražském zastupitelstvu. Uzel se tam dostal za Nezávislou erotickou iniciativu, tehdy ještě málo známý Paroubek za sociální demokraty. Uzel, který měl k sociální demokracii vždy blízko, Paroubka od té doby podporuje. Proto se často setkávají na společenských akcích, jako byl před pěti lety křest knihy Bordel jako byznys, za jejíž vydáním stála Petra Paroubková. Uzel má však blíž k Paroubkovi než k jeho ženě.

„Podívejte, já do toho trochu vidím, takže bych se toho Paroubka možná přece jen veřejně zastal. Spíš jsem jeho přítel než její, budiž. Co se ale partnerského poradenství týče, pokud někomu radím, musí platit padni komu padni. A pokud i já jako poradce jsem neúspěšný, tak pátrám po příčinách. A tady je z její strany neznám a nevím, proč ho opustila. Ty důvody, které ona uvádí, jsou z mého pohledu velmi vágní,“ říká Uzel.