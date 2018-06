Sexuchtivého kmeta opustila již třetí manželka

Italskému důchodci trvalo téměř celé století než přišel na to, že nadšení a zkušenosti v ložnici nejsou nezbytně to pravé pro šťastné manželství. Jistý 94letý stařík byl ve středoitalském městě Chieti předvolán před soud poté, co jeho třetí žena po pětiměsíčním manželství požádala o rozvod. Když muž před soudem vysvětloval, proč se podle něj manželství rozpadlo, uvedl, že to bylo zřejmě kvůli tomu, že po své ženě požadoval příliš často sex.