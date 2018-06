Sexuálním symbolem Ruska se stal prezident Putin

15:17 , aktualizováno 15:17

Bystrý, chytrý, sportovec, nekuřák. Miluje ženu a děti. Ideální muž. Tak popisují ruské ženy svého prezidenta Vladimira Putina. Radují se, že konečně je to nejen politik, ale i "skutečný chlap". Mužný, na prvním místě mezi deseti sexuálně nejpřitažlivějšími ruskými muži. Rusky připouštějí, že jejich prezident "krásy moc nepobral". Navíc je malý a poměrně nevýrazný. Právě to je ale přitahuje. "Viděli jste, jak chodí? Dokonale ovládá své tělo. Každý jeho nerv je ve střehu. Rychle reaguje. Je jako bojový mechanismus. Ženským představám to mnohé napovídá," říká 31letá Žanna.