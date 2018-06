Sexuální otrokyně vystavuje své obrazy

Pro Kim Sun-tok, 79letou jihokorejskou ženu, je malování obrazů jediné, co jí pomůže alespoň na chvíli zapomenout na svou minulost. "Malování samo o sobě není obtížné, ale co je pro mě nejbolestnější, je doba, kdy si snažím propracovat myšlenku, co malovat. Když vzpomínám na minulost, nemohu spát několik dní," říká drobná žena se sklopenýma očima. Kim vypráví, že jí byla v 17 letech nabídnuta práce v továrně v Japonsku, ale ve skutečnosti ji odvezli do Šanghaje. "Byla jsem panna. Tehdy zničili můj život."