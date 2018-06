Sexuální obtěžování zažila čtvrtina žen

Sexuálně obtěžovaní zaměstnanci budou mít od příštího roku v České republice nové možnosti, jak se svým kolegům či šéfům bránit. Zákoník práce, který by měl začít platit od ledna 2001, je prvním českým zákonem, který stanoví, co to vlastně sexuální obtěžování, lidově "harašení", je a jak proti němu postupovat. Čtěte ZDE.