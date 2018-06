Sexuální chemie není jen utopie

Výsledky výzkumu patrně zaujmou kromě romantiků také farmaceutický průmysl a výrobce deodorantů. I když víra v existenci lidských feromonů přetrvává v obecném povědomí již dlouho a udržuje tak při životě obskurní trh s různými šarlatánskými parfémy a lektvary, vědci se o jejich přítomnosti stále přou.

Přestože vědecký spor není ještě u konce, je jasné, že nová studie přinejmenším potvrdila fakt, že některé lidské chování může být podprahově ovlivněno neviditelnými látkami bez zápachu. "Je to výborné, velmi vzrušující a velmi zajímavé," jásá neurolog z Kalifornské univerzity v Berkeley Noam Sobel, jenž se studiem feromonů dlouhodobě zabývá. "Je to důkaz, že feromony existují?" ptá se. "Spíš ne, ale máme další kámen do mozaiky."

"Otázku, zda jsou tyto látky opravdu lidskými feromony, nechám raději otevřenou, ale závěry švédských vědců stojí rozhodně za bližší prozkoumání," soudí Charles K. Wysocki, neurolog z Monell Chemical Senses Center ve Filadelfii. "Zbývá ještě mnoho otazníků."

Ve zvířecím světě jsou feromony důležité pro rozmnožování a široce ovlivňují sexuální chování živočichů. Za pomoci feromonů si zvířata například vyznačují svá teritoria. Vědci nalezli v jejich nosní oblasti kousek tkáně, která přítomnost feromonů v okolí okamžitě zachytí.

Třeba samičky hlodavců cítící feromony začnou okamžitě ovulovat. Aktivace hypothalamu opic zase vzbudí v samcích i samicích tohoto druhu sexuální vášeň. Lidé jsou však mnohem složitější bytosti a jejich hypothalamus má na starosti bohužel ještě také sebekontrolu.