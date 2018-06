Sexu se musíme učit, říká Radim Uzel

"Někoho to poučení prostě mine a potom to musí dohánět. Jedno je totiž jisté. Člověk se sexualitě musí učit. Jde o naprostou kuriozitu v živočišné říši. Snad jen některé opice, pokud žijí delší dobu o samotě, potom nevědí, co dělat. Soulož pak musí odkoukat od starších opičáků," prozradil Uzel.



Alarmující neznalosti v oblasti sexu byly u mladých Čechů běžné ještě koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let. Uzel tvrdí, že mnoho neinformovaných nešťastnic se pak muselo ponižovat před interrupčními komisemi. "Dodnes si vzpomínám, jak jsem byl jako člen komise vyděšený. Většina mladých dívek prostě nechápala, že při milování lze otěhotnět. Samozřejmě, že některé už věděly, o co jde, a normálně nám lhaly. Většina ale nevěděla o sexu vůbec nic," zavzpomínal sexuolog.



Nedostatek informací prý může způsobit značné škody. V nejednom případě pak dotyčný může procházet psychickým strádáním a skončí v péči odborného lékaře. "Ortodoxní puritánská výchova se může na lidech neblaze podepsat. Pokud rodiče svým dětem tají informace v takzvaných choulostivých věcech, dělají obrovskou chybu. Myslím, že každý rodič se dnes bez problémů může poradit, jakou formou svému potomkovi tyto věci sdělovat. Může se pak stát, že mnohdy pochybné odpovědi dostanou děti jinde," upozornil Radim Uzel.



Sexuolog připomněl, že šok kdysi utrpěl slavný český profesor Hynie. "Po třech letech manželství k němu přišel na poradu vysokoškolsky vzdělaný pár s tím, že se marně snaží přivést na svět potomstvo. Profesor zjistil, že za celou tu dobu spolu ti dva ani jednou nespali. Muž prostě své ženě strkal penis mezi stehna. Pracně jim potom profesor vysvětloval, jak se vlastně lidé milují. Oba manželé se tomu smáli a divili se. Dokonce mu tvrdili, že podobné věci přece lidé nedělají. To byl ovšem případ z třicátých let. Z dnešního pohledu je spíše úsměvnou kuriozitou," podotkl Uzel.