Sexista Sting bude solit

Tu totiž zpěvák propustil poté, co se dozvěděl, že je těhotná. Teď jí musí zaplatit odškodné ve výši 25 tisíc liber, což v přepočtu činí zhruba milion korun. Ale soudce je přesvědčen, že by měl ve skutečnosti platit mnohem více.

Stylerová vyhodila kuchařku z domu ve Wiltshire poté, co kvůli těhotenství nebyla schopná plnit svou funkci na sto procent. Kompenzace za psychické újmy jí musí společně s manželem Stingem uhradit ve výši deseti tisíc liber. Za ztracené výdělky jí pak vyplatí šestnácti tisíc liber mínus to, co jí už zaplatili. Ve výsledku tedy Martinová dostane celkem 25 tisíc liber.

Podle předsedy tribunálu Jamese Simpsona by však měla žalující požadovat odškodnění mnohem vyšší. "Soudní dvůr byl překvapen, když pan Norman, zastupující žalující stranu, předložil číslo 10 tisíc liber, a že žalující nepožaduje větší odškodnění za poškození," uvedl Simpson.

Martinová vyhrála soud se Stingem kvůli sexuální diskriminaci a neférovému jednání 8. června. Soudu tehdy popsala, jak sprostě se k ní hvězda pop music s manželkou chovala. Musela pracovat čtrnáct hodin denně i v pokročilém stupni těhotenství, a když si vzala nemocenskou, Stylerová se prý vztekala: "Kdo si sakra myslí, že je? Je moje kuchařka. Musí být dostupná, když ji potřebuji, nebo by si měla rozmyslet své místo."