Sexem posedlé ropuchy zabily tuny kaprů

"Ropušáci" si ryby spletli se svými žabími nevěstami a dokázali je doslova oblepit svými těly. Na jednoho šupináče se jich dokázalo přilepit až dvanáct.

"Z dálky to vypadalo, jako by ty ryby měly na hlavě nějaké houby. Pak jsem ale zjistil, že mají na hlavách ropuchy," popsal situaci porybný Mike Heelis.

Pohybu neschopní kapři pak pod tlakem jejich těl pochcípali. Rybáři jen se zděšením sledovali, jak jim žáby likvidují až čtyřkilové krasavce.

"K nám do rybníka žáby vždy přicházejí dělat to, co jim přikazuje příroda. Letos jich tu ale byly tisíce, skákaly na vše, co se jen pohnulo. Ta stvoření jim ucapala žábry a ústa. Prostě klesli na dno a tam umřeli," .

Sexem posedlí obojživelníci způsobili rybářům škodu přes 800 tisíc korun.