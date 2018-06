Sexbomby si nechávají zmenšit prsa

"Katie to myslí smrtelně vážně, když říká, že chce být serióznější," cituje britský list Daily Mirror nejmenovaný zdroj z modelčina okolí.

"Celé měsíce ji nebylo vidět, že by řádila někde po klubech, nechala se fotit na mnohem míň rajcovní snímky a chce, aby všichni viděli, že se usazuje. Má dojem, že směšně přebujelá ňadra jsou tím posledním, co jí brání ve změně vlastní image," dodal zdroj na adresu šestadvacetileté Jordan.

Chci být zpět na svém

Také Carmen Electra se před časem dala slyšet, že si nechá zmenšit své poprsí. Sexy herečka, provdaná za rockera Davea Navarra, podstoupila zvětšení prsou v devadesátých letech. Nyní toho kroku lituje.

"Měla jsem pěkná prsa na to, abych odstartovala svoji kariéru. Nevím, jestli bych se v showbyznysu, třeba právě v Pobřežní hlídce, bez nich udržela," zavzpomínala. "Jsou chvíle, kdy si myslím, že to byl maximálně hloupý krok, a přeji si, abych zase byla zpátky na svém. Teď už vím, že přirozená krása je daleko přitažlivější než ta šitá," tvrdí Carmen Electra, vlastním jménem Tara Leigh Patricková.

Manžel si musí zvykat

Herečka zklame nejen mužské příznivce, ale také svého manžela. I Navarro si totiž potrpí na větší poprsí a z rozhodnutí manželky není dvakrát nadšený. "Ve skutečnosti chce, abych si je nechala zvětšit ještě více, než je mám. Rezolutně jsem to odmítla a oznámila mu, že si bude muset zvykat na menší," uvedla herečka.

Kráskám se už prsa nevyplatí

Jordan a Carmen Electra jsou po Pamele Andersonové další sexbomby, které si nechávají vyndat prsní implantáty. "Vysvětlení je jednoduché. V době své největší slávy se týden co týden objevovaly na televizních obrazovkách, točily reklamy, objevovaly se na titulních stránkách magazínů, tudíž se jim plastická úprava těla vyplatila. Dnes už je ale všechno jinak a kvůli dvěma focením za rok nebo jedné roli není potřeba si v těle nechávat něco, co do něj nepatří," vysvětlil přední hollywoodský plastický chirurg.