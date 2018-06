Sexbombu Bendovou šokoval striptér

Alici tento formát zaujal už ve slovenské televizi. "Nadchlo mě to, že je to zábavný pořad, kde je hodně legrace," prozradila herečka a modelka.

Zábavu má velmi ráda, ale jak sama sebekriticky přiznává, je občas tak vtipná, až nezná hranic. "Vtipná? Jo, tak to já jsem někdy tak moc, že se červenám a stydím. Zkrátka si někdy nevidím do úst."

Stejně tak do úst si ale někdy podle ní nevidí bulvární tisk. V nedávné době totiž napsal o tom, že je jí manžel nevěrný a došlo to prý tak daleko, až požádala o rozvod. Bendová však prohlašuje, že všechny takové spekulace jsou mylné a rozčílily ji natolik, že se hodlá soudit.

Alice také prozradila, že je v soukromí velmi stydlivá a při natáčení Inkognita ji doslova šokoval muž, který se živí jako striptér. "Už jsem skoro věděla, co dělá. Byla jsem si tím téměř jistá, a pak jsem dala poslední otázku. Jestli má výhradně ženské publikum? Na to odpověděl, že ne. To mě zmátlo, tak jsem striptéra pustila z hlavy a on to fakt striptér byl! Prý se svléká i pro pány," vysvětlila naprosto z míry vyvedená Alice.