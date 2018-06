Sexbomba všech dob podle Esquiru: Halle Berry

"Nevím přesně, co to znamená, ale ve 42 letech a po nedávném porodu to beru," komentovala udělení titulu nejvíce sexy ženy současnosti sama Berry, která v březnu přivedla na svět dceru Nahlu.



Halle se už na titulce magazínu objevila v květnu 2007

Dívenku počala se svým o devět let mladším přítelem, známým modelem Gabrielem Aubrym, s nímž se potkala při focení kampaně pro Versace v listopadu 2005.



Halle se svým přítelem Gabrielem



Cítit se sexy je podle Halle stav mysli, příjemný pocit bytí. "Jde o to mít ráda sebe samu i v těch chvílích, kdy se člověk zrovna nemiluje," soudí hvězda snímku Dnes neumírej.





Držitelka Oscara za roli ve filmu Ples příšer si prý ale nechce titul přivlastnit. "Sdílím ho se všemi ženami, neboť každá žena je na něj kandidátkou."

Holywoodská star se nyní otevřeně přiznala, že dosahuje mnohem intenzivnějších orgasmů, když je iniciátorkou sexuálních hrátek. "Se svou sexualitou jsem se vyrovnala až po čtyřicítce, kdy jsem se přestala stydět sama před sebou i před svým partnerem. Takže jsem byla poprvé ve svém životě schopná otevřeně přiznat, co mi v sexu přináší rozkoš," nechala se slyšet Halle.