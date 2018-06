Sexbomba Ochotská: Ujfalušiho vyměnila za jeho bratra

"Do Karlínského divadla mě doprovodil, ale to je všechno. Žádná výměna se nekoná," prohlásila s úsměvem Ochotská.

Anno 2008 Kompletní výsledky ankety najdete zde

Po boku pohledného mladíka jí to ovšem moc slušelo. Přispěly k tomu také růžovozlaté šaty od návrhářky Marie Zelené, v nichž vynikl zvlášť její dekolt. Ochotská by je ráda měla ve svém šatníku, ale rozhodnutí prý nechá na svém partnerovi.

"Tomáš je ještě neviděl, teď hraje," vysvětluje kráska. Koupit luxusní šaty by pro něj ovšem neměl být žádný problém. Proslýchá se, že dělá své lásce neustále něčím radost a rozmazluje ji drahými dárky. Tomu se ovšem Ochotská směje. "Píše se to, ale já nikdy nic takového neřekla. Myslím, že to není o drahých dárcích, Tomáš ví, jak mi udělat radost. A jak mě překvapí na Valentýna? No to se nechám překvapit."



Michaela Ochotská s Marií Zelenou, která jí šaty zapůjčila

Sama už má jasno a do Madridu, kde hraje, za ním s dárkem k svátku zamilovaných určitě vyrazí. Co si pro svého drahého vymyslela, si ale nechá pro sebe. Napověděla jen, že je to dárek trvalé hodnoty, žádné perníkové srdce to tedy zřejmě nebude.

Pokud jí služby v televizních novinách nedovolí předat dárek Ujfalušimu přesně 14. února, přiveze mu ho pár dní předtím, anebo potom. Jezdí do Španělska ostatně kdykoliv, kdy má chvilku volna. "Dá se říct, že jsem tam víc jak doma," přiznává Ochotská.

Víc času na svou lásku bude mít, až skončí s prací moderátorky nováckého zpravodajství, což by mělo být někdy na jaře. Tehdy se totiž vrátí po krátké mateřské pauze Lucie Borhyová, za kterou Ochotská zaskakuje. - čtěte Lucie Borhyová: Zvykla jsem si, že mě Ray podvádí

"Tohle místo mi bylo nabídnuto jako záskok a s tím jsem do toho šla. Považuju to za skvělou zkušenost a jsem za tu nabídku ráda. Baví mě to, je to pro mě i po tom měsíci neskutečný adrenalin a jakýsi stres. Prvotní je pro mne teď ale dokončení studií, jsem v pátém ročníku na Univerzitě veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, kde studuji obor Diplomacie. Nemám čas ani na další pracovní aktivity. Pokračuje jen natáčení Pojišťovny štěstí, kde mi vyšli časově vstříc," uzavírá Ochotská.