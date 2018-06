Sexbomba Montagová příliš utrácela za plastiky, hrozí jí bankrot

Montagová a Pratt počítali s tím, že díky reality show budou celá léta vydělávat na své slávě. MTV jim ale udělala čáru přes rozpočet, když jejich show zrušila. Mladí manželé se pak pokusili o hudební dráhu, jejich album ale nebylo úspěšné a pár se ocitl na pokraji bankrotu.

Stihli rozházet v přepočtu 173 milionů korun. Montagová přiznává, že velkou část jmění dala za své plastické operace, když si mimo jiné nechala zvětšit poprsí na velikost G. "Za operace a následnou péči jsem utratila jmění. Měla jsem soukromé zdravotní sestry, které za mnou chodily dvakrát denně celé dva měsíce na rehabilitaci a převazy. Každá návštěva přitom stála dva tisíce dolarů," svěřila se Montagová.

Kromě toho nakupovali manželé luxusní auta a bydleli v domě v Malibu, za který platili v přepočtu 600 tisíc korun měsíčně. Teď se musely bývalé hvězdy seriálu The Hills přestěhovat do domku na pozemku Prattových rodičů. Jak splatí dluh na daních, který se vyšplhal na 35 milionů korun, to zatím pár netuší. "Mysleli jsme si, že The Hills bude stejně úspěšné jako původní seriál 90210 a že z toho budeme žít dalších deset let. Myslím, že jsme prostě neměli utrácet. Měli jsme šetřit. Způsobili jsme si to sami a připadám si jako idiot," dodává Pratt.

Pro peníze jsou ochotní udělat vše, dokonce fingovali i rozvod. Zprávy o něm plnily stránky bulváru několik měsíců. Teď ale Montagová s Prattem přiznali, že byl rozvod jen hraný. Prý dostali "laso" od britské společnosti ITV, která jim nabídla peníze za možnost točit jejich rozchod naživo.

"Rozvod probíhal, jen důvody byly jiné než u většiny lidí. Byl to jediný způsob, jak udržet Heidinu kariéru, protože mne diváci moc rádi neměli," řekl Pratt americkému listu Life and Style.