Sexbomba Králová se vrací, odhalí se i pro Playboy

K návratu k modelingu ji přemluvila módní návrhářka Beata Rajská. "Když mi Beatka zavolala, abych předváděla modely na její autorské přehlídce 7. listopadu, nějakou dobu jsem si nechala na rozmyšlenou. Nakonec jsem tuhle nabídku přijala s potěšením, beru ji jako zpestření mateřství," vysvětluje Kaufmann Králová.



Lucie s manželem Zdeňkem Kaufmannem

Pro manžela Zdeňka Kaufmanna je návrat Lucie na mola velkým překvapením. "Už si nemyslel, že to udělám, protože ví, že jsem v tom byla tehdy trošku nešťastná. Tehdy mi ale chyběla rodina, dítě. Teď už obojí mám, a tak to ráda udělám, modeling je svým způsobem koníček. Se Zdeňkem máme naštěstí takový vztah, že se respektujeme navzájem. O všem si otevřeně popovídáme, řekneme si na to svůj názor, ale ve finále to rozhodnutí necháme na sobě. Oba se ale rozhodujeme tak, abychom náš vztah nějak výrazně nenarušili, takže pokud by byl zásadně proti něčemu, nešla bych do toho."

Její slova potvrzuje i Zdeněk Kaufmann. "Řekla, že půjde jednou a dost a pak už budeme dělat jenom charitativní akce. Modeling sám o sobě je charitativní byznys, protože za to, co holky dostávají, si toho moc nekoupí," míní Kaufmann.



Lucie a Zdeněk Kaufmannovi se synem

První charitou bude přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové, kterou půjde Kaufmann Králová 11. listopadu. Kromě toho ovšem nafotí sérii fotek do Playboye. Budou prý svůdné a vkusné, ale nikoli vyzývavé a odhalující cokoli, co patří jen očím jejího manžela. Ukryty zůstanou tedy i její pevné pětky, které na Lucii obdivují muži i ženy.

Že se práce sešla na listopad, byla náhoda. "Všichni mě oslovili ve stejné době, listopad bude tedy pracovní a pak uvidím. Plánovali jsme druhé miminko, ale v životě to vždycky není tak, jak by člověk chtěl. Většinou je to tak, že když se do něčeho vrhne, tak mu to něco překazí. Je tedy docela dobře možné, že se vrhnu do práce a do toho otěhotním," uzavírá s úsměvem Kaufmann Králová.