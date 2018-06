Sexbomba Bittnerová z Ordinace: Vždycky zvolím špatného chlapa

Už byla ale také Madonnou nebo Kate Winsletovou. "Bojím se, že přijde čas a budou mi říkat Valerie Kaplanová," dodává Bittnerová se smíchem. Postavu, za kterou se otočí nejeden muž, si prý nijak zvlášť nepěstuje. "Občas zhubnu, občas ztloustnu. Někdy mám cvičící období a jindy zase lenivé. Hlavně ale ráda jím. No a jsem Slovanka a je to na mně zkrátka znát," přiznává Bittnerová.

Jako správná blondýnka přiznává i své záporné stránky, třeba neschopnost vybrat si toho správného muže. "Moje role Elišky Slavíkové mě štve nerozhodností, já jsem v životě rázná, řekla bych emotivně důrazná. Rychle se rozhodnu a pak zjistím, že to bylo špatně. No a tady je právě ten kámen úrazu. Když se mám rozhodnout mezi dvěma muži, což jsem musela už několikrát - a byli někdy i tři - vždycky jsem se rozhodla špatně. Ale to je asi úděl všech žen a nejen blondýnek, že je přitahují muži se špatnými vlastnostmi," říká Bittnerová.

Dobrou společnost lidí a kamarádů zase svou veselou povahou přitahuje ona. Štěstí má i na kolegy, od začátku si nemůže vynachválit celou partu ze seriálu. I proto se se všemi ráda viděla na party Ordinace v růžové zahradě v pražském hotelu Yasmin, kde nechyběla například Dana Morávková, Tereza Kostková, Zlata Adamovská, Jan Šťastný, Ivana Jirešová, Petr Štěpánek nebo Petr Vágner.



Kromě natáčení Miluši posledních pár měsíců zaměstnává příprava charitativní akce pro děti z dětského domova v Nymburku. "S kamarádem Rudou Kubíkem jsme se do toho pustili a ani jsme netušili, že se nám to tak vymkne a bude to akce daleko větší, než jsme původně plánovali. Chtěli jsme pomoci dětem se sehnáním peněz na postavení dětského hřiště a doufáme, že se nám to podaří. Budeme to spolu moderovat a zpívat nám bude spousta našich slavných kamarádů. Rádi všechny v Nymburku uvidíme 13. října," uzavírá pozvánkou Bittnerová.