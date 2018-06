Cynthia Nixonová: Kvůli Sexu ve městě jsme musely mít štíhlou figuru

„Natáčení seriálu pro nás byla především legrace. Bylo to příjemné období, které jsme si užívaly po boku skvělých lidí. Ráda na to vzpomínám, je to kus nás. Je to zkrátka velká část mého života,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín The Edit.

Seriálu prý také vděčí za to, že má i v padesáti letech štíhlou postavu a je zvyklá na zdravé stravování. Musela se totiž léta stále udržovat ve formě a nakonec si na to zvykla natolik, že jí to teď přijde úplně normální a nemá s tím problémy. Stejně na tom jsou i její tři kolegyně.

„Musely jsme vypadat celou dobu dobře. Měly jsme být štíhlé a mít pevnou postavu. Díky seriálu jsem na sebe také začala pohlížet jinak. Mám se od té doby raději, nehledám na sobě chyby a k ostatním lidem jsem mnohem víc shovívavější,“ prozradila.

Je ráda, že se kvůli natáčení nemusela omezovat, co se týká mateřství. Má dohromady tři potomky. Z předchozího manželství s partnerem Dannym Mozesem má syna Sama (20) a Charlese (14). A se současnou manželkou Christine Marioni má syna Maxe (5).

„Mít děti je něco úžasného. Dokud je nemáte, nemáte ponětí o tom, jak úžasné to je. A dá se to všechno zvládnout, i když hodně pracujete,“ doplnila Cynthia. Seriál Sex ve městě natáčela od roku 1998 až do roku 2004 a ztvárnila v něm postavu právničky Mirandy.