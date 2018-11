Cattrallová s Parkerovou válčí kvůli penězům, tvrdí producent

Že jsou za spory peníze, prozradil výkonný producent seriálu a režisér filmů Michael Patrick King. Podle něj Kim Cattrallová požaduje stejný honorář jako Sarah Jessica Parkerová.

„Ten seriál by nevznikl, kdyby Sarah Jessica nebyla jeho blond hvězdou, to zaprvé. Kim nebyla na vrcholu své kariéry, Kristin (Davisová) byla, vzhledem ke své známosti, Cynthia (Nixonová) byla divadelní herečkou, výše honorářů toto vše zohledňovaly,“ prozradil producent.

„Myslím, že u Kim bylo jedno, kolik jí přidáme, pokud nebude mít stejně, ale v honorářích nikdy rovnost být neměla,“ míní Michael Patrick King.

Producent a režisér Kim Cattrallovou obvinil i z toho, že nikdy nepodlehla americkému duchu „rodinné jednoty“ při natáčení. Představitelka sexuchtivé PR manažerky se narodila v Liverpoolu a vyrostla v Kanadě.

„Jak seriál pokračoval, postavy a všichni se vyvíjeli, stala se z nich rodina. Kristin, Cynthia a Sarah Jessica se staly jednou skupinou, k níž se Kim nikdy mentálně nepřipojila. Kristin a Cynthia pochopily, že jde hlavně o jméno Sarah Jessicy,“ dodal King.

Kim Cattrallová loni na podzim prozradila, že mezi hvězdami seriálu Sex ve městě byly napjaté vztahy. „Nikdy jsme nebyly přítelkyně,“ řekla.

Sarah Jessica Parkerová, která s ostatními kolegyněmi stále věří v třetí filmové pokračování, to však vidí trochu jinak. „Opravdu mi to zlomilo srdce,“ přiznala Parkerová v rozhovoru s Andym Cohemem.

Sex ve městě

„Velice mě to rozrušilo. Protože to není tak, jak si celou tu zkušenost vybavuji já. Je to smutné, ale pořád si myslím, že to, co nás spojovalo, je tato unikátní zkušenost. Bylo to sice pracovní, ale stala se také velmi soukromou zkušeností, protože se to odehrávalo celé roky a promítlo se to do našich životů. Doufám, že to svým způsobem přehluší vše, co bylo v poslední době řečeno. Ty roky strávené prací na něčem výjimečném, s čím se lidé spojují, je velké privilegium,“ dodala.



Seriál Sex ve městě se v 90. letech stal hitem a osudy novinářky Carrie a jejích tří přítelkyň Samanthy, Mirandy a Charlotte se dočkal také dvou filmových zpracování.

První film, v němž se řešila svatba s panem Božským, natočili v roce 2008 za 65 milionů dolarů a snímek celosvětově utržil 415 milionů. Ve dvojce se čtveřice kamarádek dostala do Abú Dhabí, kde Carrie potkala bývalou lásku Aidena. Snímek vznikl dva roky po prvním filmu a měl rozpočet 100 milionů dolarů. Zisk byl ovšem menší, „jen“ 300 milionů.