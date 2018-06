Parkerová: Že jsme podle Kim nebyly kamarádky? Zlomilo mi to srdce

„Opravdu mi to zlomilo srdce,“ přiznala Parkerová v rozhovoru s Andym Cohemem, který se jí ptal, co na slova Kim říká.

„Velice mě to rozrušilo. Protože to není tak, jak si celou tu zkušenost vybavuji já. Je to smutné, ale pořád si myslím, že to, co nás spojovalo, je tato unikátní zkušenost. Byla to sice pracovní zkušenost, ale stala se také velmi soukromou zkušeností, protože se to odehrávalo celé roky a promítlo se to do našich životů. Doufám, že to svým způsobem přehluší vše, co bylo v poslední době řečeno. Ty roky strávené prací na něčem výjimečném, s čím se lidé spojují, je velké privilegium.“

Parkerová také přiznala, že by přijala možnost, že Samanthu Jonesovou bude hrát někdo jiný. V poslední době se hovoří o Sharon Stoneové. „Myslím, že nejste první člověk, kdo říká toto jméno… A myslím si, že je to velmi zajímavý nápad,“ dodala představitelka Carrie Bradshawové v rozhovoru s Cohenem.

Samantha a Carrie byly v populárním seriálu nerozlučné kamarádky. Kim Cattrallová však před několika měsíci v rozhovoru s Piersem Morganem prozradila, že realita byla jiná. „Nikdy jsme nebyly přítelkyně. Byly jsme kolegyně a jistým způsobem je to velmi zdravý typ vztahu,“ uvedla seriálová Samantha.

Důvodem může být i skutečnost, že Sarah Jessica Parkerová měla mnohem vyšší honorář než Kim Cattrallová, ale také ve srovnání s dalšími kolegyněmi Cynthií Nixonovou a Kristin Davisovou. Parkerová brala víc během natáčení seriálu a vyšší honorář měla i za dva filmy, které se později natočily.