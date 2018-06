Sex ve městě 3 možná bude. Má co vyprávět, míní producent seriálu

O úspěchu, zřejmě komerčním, u dalšího filmového pokračování nepochybuje producent seriálu a režisér filmů Michael Patrick King. Ten naznačil, že skutečně o natáčení se známou čtveřicí - Sarah Jessica Parkerová, Cynthia Nixonová, Kim Cattrallová a Kristin Davisová - uvažuje.

"Spolu se Sarah oba víme, co je poslední kapitolou tohoto příběhu. To neznamená, že se bude, nebo by se měla vyprávět. Ale opravdu si myslím, že zůstává ještě jeden příběh. Zda se to někdy stane, to je jiná situace. Ale pořád jsou tu čtyři holky a já na ty čtyři holky pořád myslím," uvedl King v rozhovoru pro Entertainment Weekly.

Podobný názor má také představitelka seriálové Carrie.

"Vždycky jsem říkala, že je tu ještě jedna část příběhu, kterou je potřeba dovyprávět. Pokud už nastal správný čas a je ta správná situace, možná bychom ho měli vyprávět. Bylo by to úžasné. Je zábava nad tím přemýšlet," řekla Sarah Jessica Parkerová pro pořad Extra.

O případném pokračování uvažovala také Kristin Davisová, alias seriálová Charlotta.

"Nemyslím si, že třetí film by byl jen sen, diskutuje se o tom. Bylo by to velmi zajímavé, pokud by se to povedlo," řekla herečka s tím, že si o tom promluví také s Mirandou, kterou hrála Cynthia Nixonová.

Jisté pochybnosti ale má autorka předlohy Candace Bushnellová, podle níž by byla Sarah Jessica Parkerová na další pokračování už moc stará (více zde).

Z natáčení filmu Sex ve městě 2 - režisér Michael Patrick King

Zatímco seriál Sex ve městě, který natočila a vysílala televize HBO v letech 1998 až 2004, byl jedním z nejúspěšnějších pořadů své doby, filmy valný úspěch neměly. Kritika je ztrhala a lepší hodnocení jim nedali ani fanoušci, kteří jinak novinářku Carrie Bradshawovou, právničku Mirandu Hobbesovou, PR manažerku Samanthu Jonesovou a galeristku Charlotte Yorkovou zbožňují.

Mělo by se třetí pokračování Sexu ve městě natočit?