Sex v úřadě není pro Britky žádným tabu

12:41 , aktualizováno 12:41

Více než polovina britských žen se v zaměstnání neřídí příslovím, co je v domě není pro mě. A nejde přitom jen o neškodné flirtování, ale i o sex. Podle průzkumu, který mezi ženami ve věku 18-35 let provedl nový ženský časopis New Woman, mělo 61 procent žen sexuální styk se svým kolegou z práce, přičemž polovina z nich si k tomu vybrala svého nadřízeného. Přímo v úřadě se oddávalo sexu 28 procent žen, zpravidla se to odehrávalo v "jeho" úřadě.