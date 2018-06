Sex posiluje imunitu

li se o něčem, že je to velmi zdravé, představí si člověk vařenou nesolenou zeleninu, potem čpící tělocvičnu nebo studenou sprchu. Naštěstí se lidským zdravím nezabývají jen dietologové, ale také například sexuologové. Jejich cesty k dosažení fyzické harmonie jsou pro leckoho schůdnější.Hodinou svižného aerobiku nebo půlhodinkou sexu dosáhnete totožného výsledku: zvýší se vám srdeční frekvence, zrychlí dech, dojde ke kontrakci velkých svalových skupin a vyplaví se endorfin, který následně vyvolá pocit uspokojení a zmírní psychické napětí. Tak to alespoň tvrdí Bruce M. King, profesor neworleanské univerzity a autor knihy Lidská sexualita dnes. Soudí, že posiluje-li aerobik nebo jiná podobná cvičení kardiovaskulární systém, snižuje-li riziko vzniku cukrovky a prospívá kostem (což všechno bylo dokázáno), pak postelová gymnastika musí umět totéž.Snížení obranyschopnosti organismu je jednou z nejmodernějších diagnóz. Stále více lidí skolí jakýkoli vir nebo bakterie, které kolem nich náhodou proplují. Co se týče choroboplodných zárodků, musí mít zkrátka všechno. Obvykle je to však příliš netěší. Zdá se, že kromě polykání pilulek na posílení imunity a pravidelných procházek na zdravém vzduchu by si měli také více hledět intimního života. Podle amerického časopisu New Women vyvolá sex a zejména pak orgasmus chemické změny, které pomáhají organismu pronikající viry a bakterie včas zničit. To sice platí i pro počínající chřipky a nachlazení, tady je však třeba mít na paměti, že ulevím-li sobě, mohu přitížit partnerovi.Erotickou terapii by měli zkusit i ti, kdo mají příliš mnoho černých myšlenek a hlavu bolavou starostmi. Dvojnásob tu však platí zásada, vztahující se na všechny výše jmenované tělesné neduhy: léčba je účinná pouze tehdy, máte-li na ni chuť a je-li vám terapeut milý. »Nátlak k dobrému sexu nepatří, ať už tlačíte na svůj protějšek či sami na sebe,« rozhodně tvrdí pražská sexuoložka Hana Fifková. »Sex si nepřikazujte ani nezakazujte, natož abyste to nechali dělat svého partnera. Jestliže se k tomu či onomu budete nutit, budou tím vaše tělo i duše naopak strádat. Rozhodně se v tomto směru nenechejte vydírat.« Doktorka Fifková má výhrady i vůči často propagované pravidelnosti v sexuálním životě. V mnoha příručkách se totiž píše, že zdravý je jen pravidelný sex a že je třeba, aby k němu došlo nejméně jedenkrát týdně. »Pravidelnost odpovídá spíš mužské mentalitě, u žen bývá sexuální touha dílem momentálního rozpoložení. Mám za to, že v těchto radách mužští autoři podvědomě vydávají vlastní zkušenosti za univerzální,« říká psycholožka.Několik let probíhající studie 900 welšských mužů, kterou vedl George Davey-Smith z univerzity v Bristolu, odhalila, že muži, kteří se milují dva krát týdně, mají poloviční pravděpodobnost předčasného úmrtí ve srovnání s těmi, jejichž sexuální život je mnohem střídmější.