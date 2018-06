Sex opět spojil Leonarda a Gisele

Minulý týden se náhodou sešli na jednom večírku v New Yorku, na němž Gisele předvedla velmi vyzývavý tanec.



Jeden z hostů večírku zlomyslně prozradil, že Gisele svým tancem zaujala okolí poté, co "do sebe převrhla několik koktejlů". "Leo z ní nemohl spustit oči," podotkl.



Dvojice potom podle svědků strávila zbytek večera spolu a po půlnoci z klubu také společně odjeli, i když každý jiným automobilem.



Následující ráno byl ovšem Leo spatřen ve společnosti Gisele a jejího psa na procházce New Yorkem. Prý působili evidentně spokojeným dojmem, přičemž Leo údajně vypadal "poněkud zvadle". Měl na sobě džíny, na rozdíl od Gisele, která prý vyhlížela, jakoby právě sešla z přehlídkového mola.



Už se spekuluje, že možným důvodem pro opětovné milostné vzplanutí mezi úspěšnou modelkou a hvězdným hercem je sex, který spolu kdysi prožívali a nijak se tím netajili.. "Gisele mi často popisovala vášnivé noci, při kterých se i několikrát po sobě milovali. Leonardo byl prý takový samec, že za dobu co byli spolu, zvládli postupně celou kamasutru. Ani jeden z nich se nevyhýbal těm nejakrobatičtějším výkonům," prozradila tehdy Giselina nejlepší kamarádka.



"Podle mého názoru postel všechny neduhy ve vzájemných vztazích vždycky spraví, a tak se toho budu držet. Žádný muž by mne nikdy nemohl uspokojit, jak to dělal Leonardo. Je tak vášnivý, že mu nebyl cizí ani sex na veřejných záchodcích či na kuchyňské lince. Kdybych ho trošku nekrotila, byl by schopný se mnou začít souložit i v odemčené šatně na přehlídce. Která ženská by si nechala takového chlapa ujít! Já teda ne," prohlašovala v dobách svého soužití s Leonardem Gisele. A tak je možné, že se ke svému názoru vrátila.



Po loňském rozchodu navázal DiCaprio vztah se Sarou Fosterovou, rovněž modelkou, a Gisele se začala scházet s hercem, tentokrát svým krajanem Rodrigem Santrou.

Filmová hvězda Leonardo DiCaprio a brazilská topmodelka Gisele Bündchenová na nákupech v Malibu.